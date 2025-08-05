Seda Sayan ''artık tehlikeli olmaya başladı'' dediği kardeşini bakımevine yatırdı
Ünlü sanatçı Seda Sayan, alzheimer hastalığına yakalanan kardeşini "sokakta artık tehlikeli olmaya başladı" diyerek bakımevinde yerleştirdiğini açıkladı.
Attığı her adım yaptığı her açıklama olay olan ünlü sanatçı Seda Sayan bu sefer aldığı zor bir kararla gündemde.
Alzheimer hastalığı nedeniyle giderek güç kaybeden kardeşini, bakımevine yerleştirmek zorunda kalan Seda Sayan bu zor kararı anlattı.
Seda Sayan, yaptığı açıklamada "Kardeşlerimden birini mecburen bakım yurduna yatırmak zorunda kaldım. Çünkü Alzheimer hastalığı nedeniyle sokakta artık tehlikeli olmaya başladı" derken "Kardeşim sokakta dolaşıyor, kayboluyor, hatta karakoldan topladığımız zamanlar oldu. İçler acısı bir durumdayız. Başımıza neler geldi, neler yaşadık anlatamam" ifadelerini kullandı.
Seda Sayan ayrıca "Hem o tehlikeli hem de ona karşı birçok tehlike var" dedi. Bu süreçte ailesinin büyük zorluklar yaşadığını ve özellikle kardeşinin çocuklarının da yorgun ve üzgün olduğunu dile getirdi.