Seda Sayan bacaklarına estetik yaptırdı
Yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Seda Sayan, bu kez de bacaklarına estetik yaptırdı.
Eşi Çağlar Ökten ile ayrıldığı iddia edilen Seda Sayan bacağına yaptırdığı estetikle gündeme geldi.
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Yüzüne birçok kez estetik yaptıran şarkıcı, bu sefer de bacaklarına işlem yaptırdı.
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38 cm incelen ve zayıflayan Seda Sayan, bacakları için "Barbie Bebek" uygulaması yaptırdı. Oldukça ince görünen şarkıcı, işlemlerin ardından yeşil süper mini şortuyla kamera karşısına geçerek yaptırdığı işlemleri anlattı. 60 yaşındaki Sayan, daha önce yüzüne ip askı işlemi yaptırmış.
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İşte o kareler...
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