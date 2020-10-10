Seda Sayan estetik operasyonu sonrası ilk kez fotoğraf paylaştı
'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, operasyon sonrası ilk kez fotoğrafını paylaştı
Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yüzüne bir estetik daha yaptırmış ve 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdirmişti.
Ünlü şarkıcı, operasyon sonrası ilk kez fotoğrafını paylaştı. Sayan'ın son görüntüsü ve yeni imajı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Sayan geçtiğimiz günlerde paylaştığı bu fotoğrafın ise operasyon geçirmeden önce çektirdiğini söylemişti.
Sayan'ın gündem olan paylaşımından sonra Muazzez Ersoy’un “Kendine benzemek ne güzel... Filtresiz” notuyla fotoğrafını paylaşması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından manidar bulunmuştu. Seda Sayan, bu sözlerin hedefindeki ismin kendisi olduğunu yazan bir takipçiye şu yanıtı vermişti: “Gerdirip gerdirip söylemeyenler... Ah doktor Serdar, kimlere elin değmedi ama söyleyemezler.”