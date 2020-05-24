Seda Sayan: İki sevgili adayım evli çıktı

Sayan geçtiğimiz günlerde de şu açıklamaları yapmıştı: * Hiç kandırılmadım ve dolandırılmadım. Allah herkesi iyilerle karşılaştırsın. * Zamanında evlilik sözleşmesi yaptım. Çocuğumun babası hariç sözleşmesiz evlenmedim. Çünkü bakmakla mükellef olduğum koca bir aile var. 50-80 arası kişi var. Herkes neredeyse benim standardımda yaşıyor. Yoksa rahat uyuyamam ki...