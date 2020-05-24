Seda Sayan: İki sevgili adayım evli çıktı
Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, iki flörtünün evli çıktığını açıkladı. Sayan, görüştüğü kişileri engellediğini söyledi
2. Sayfa programına Bodrum'dan bağlanan Seda Sayan, "Yeni tanıştığım erkeklerden ilk olarak T.C. no istiyorum" sözlerinin hatırlatılması üzerine "Evet araştırdım. 2’si evli çıktı. "Defol git!" yazdım engelledim" dedi.
Sayan geçtiğimiz günlerde de şu açıklamaları yapmıştı: * Hiç kandırılmadım ve dolandırılmadım. Allah herkesi iyilerle karşılaştırsın. * Zamanında evlilik sözleşmesi yaptım. Çocuğumun babası hariç sözleşmesiz evlenmedim. Çünkü bakmakla mükellef olduğum koca bir aile var. 50-80 arası kişi var. Herkes neredeyse benim standardımda yaşıyor. Yoksa rahat uyuyamam ki...