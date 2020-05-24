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  3. 24 Mayıs 2020 18:01

Seda Sayan: İki sevgili adayım evli çıktı

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, iki flörtünün evli çıktığını açıkladı. Sayan, görüştüğü kişileri engellediğini söyledi

Seda Sayan: İki sevgili adayım evli çıktı

Seda Sayan, koronavirüs salgınından sonra kendisini Bodrum'daki yazlğına attı.

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Seda Sayan: İki sevgili adayım evli çıktı

2. Sayfa programına Bodrum'dan bağlanan Seda Sayan,  "Yeni tanıştığım erkeklerden ilk olarak T.C. no istiyorum" sözlerinin hatırlatılması üzerine "Evet araştırdım. 2’si evli çıktı. "Defol git!" yazdım engelledim" dedi.  

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Seda Sayan: İki sevgili adayım evli çıktı

Sayan geçtiğimiz günlerde de şu açıklamaları yapmıştı: * Hiç kandırılmadım ve dolandırılmadım. Allah herkesi iyilerle karşılaştırsın. * Zamanında evlilik sözleşmesi yaptım.  Çocuğumun babası hariç sözleşmesiz evlenmedim. Çünkü bakmakla mükellef olduğum koca bir aile var. 50-80 arası kişi var. Herkes neredeyse benim standardımda yaşıyor. Yoksa rahat uyuyamam ki...

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Seda Sayan: İki sevgili adayım evli çıktı

* Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Fahriye Evcen ve Tuba Büyüküstün'ü çok beğeniyorum. * Hayatımda kimse yok. Evlilik defterini kapattım. * Hayatımda biri olsa dekolteli elbise giymem. * Fareden korkmam. Kadırga'da gecekonduda farelerin içinde büyüdük.

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