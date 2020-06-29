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  3. 29 Haziran 2020 11:55

Seda Sayan müstakbel gelinine sahneden övgü yağdırdı

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan karantina sürecinin ardından normalleşme süreci başladı. Seda Sayan normalleşme sürecinde ilk konserini Bodrum'da verdi.

Seda Sayan müstakbel gelinine sahneden övgü yağdırdı

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan karantina sürecinin ardından normalleşme süreci başladı. Seda Sayan normalleşme sürecinde ilk konserini Bodrum'da verdi.

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Seda Sayan müstakbel gelinine sahneden övgü yağdırdı

Seda Sayan'ın konserine katılanlar arasında Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu da vardı.

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Seda Sayan müstakbel gelinine sahneden övgü yağdırdı

Oyuncuyla ilk defa yan yana gelen şarkıcı, "Maşallah çok güzel ve tatlısın. Çok yakışıyorsunuz. Allah tamamına erdirsin" diyerek, Eyüboğlu'na övgüler yağdırdı.

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Seda Sayan müstakbel gelinine sahneden övgü yağdırdı

Çiçeği burnunda sevgililer, gece boyunca Sayan'ın parçalarına eşlik etti. Şarkıcı, evlenecekleri konuşulan ikili için 'Ah Geceler' eserini seslendirdi.

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