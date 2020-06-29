Seda Sayan müstakbel gelinine sahneden övgü yağdırdı
Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan karantina sürecinin ardından normalleşme süreci başladı. Seda Sayan normalleşme sürecinde ilk konserini Bodrum'da verdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan karantina sürecinin ardından normalleşme süreci başladı. Seda Sayan normalleşme sürecinde ilk konserini Bodrum'da verdi.
Oyuncuyla ilk defa yan yana gelen şarkıcı, "Maşallah çok güzel ve tatlısın. Çok yakışıyorsunuz. Allah tamamına erdirsin" diyerek, Eyüboğlu'na övgüler yağdırdı.