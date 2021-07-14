Seda Sayan son paylaşımında ''abartınca'' alay konusu oldu
Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine takipçilerinin diline düştü
Fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan Seda Sayan'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım yine olay oldu.
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Seda Sayan, arkadaşlarıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafını Instagram hesabının hikayeler bölümünden takipçileriyle paylaştı.
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Söz konusu paylaşımında photoshopu yine abartan Seda Sayan takipçilerinin diline düştü. Yaptığı fotoğrafla adeta 20'li yaşlara geri dönen Seda Sayan'ın paylaşımına kısa sürede binlerce yorum geldi.
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