Seda Sayan takipçisine küfürle cevap verdi

Bu yılın başlarında, iki taraf da defalarca açıklama yapmış, Sayan “Herkes sanıyor ki; ben geldim ve Onur işinden oldu. Asla böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Yemekteyiz’in gerçek ve en güzel yüzü odur” derken, Büyüktopçu da “Asla bir ekmekle oynama olayı söz konusu değil. Seda Sayan benim canımdır” dedi ve o dönem konu kapandı.