Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in romantik anları... Dudak dudağa poz verdiler
Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten ile tanışma yıldönümlerine özel kutlama yaptı. Eşiyle dudak dudağa poz veren Sayan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
59 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, nisan ayında 35 yaşındaki meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu.
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Yaptırdığı estetikler ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan, tanışma yıldönümlerine özel hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
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Esra Özmen, Ökten ve Sayan'ın yıldönümü için gösterişli bir organizasyon düzenledi. Gecede romantik anlar yaşayan ikili, boy boy poz vermeyi ihmal etmedi. Sayan, gece boyunca eşini öpücüklere boğdu.
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Ünlü isim, o anları Instagram hesabından yayınlayarak "Canım Esra'm Allah herkese senin gibi kız kardeş nasip etsin. Çağlar'a ve bana hazırladığın sürpriz 1. yıl gecesi için sana minnettarız" ifadelerini kullandı.
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