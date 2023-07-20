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Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten Amerika tatilinde

Şarkıcı Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten Amerika'ya gittikleri tatilden pozlar paylaştı.

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten Amerika tatilinde - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Seda Sayan meslektaşı olan kendisinden 25 yaş küçük olan eşi Çağlar Ökten ile Amerika'ya tatile çıktı.

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Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten Amerika tatilinde - Resim: 2

Evliliğini gözler önünde yaşayan Seda Sayan ile Çağlar Ökten, Amerika tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten Amerika tatilinde - Resim: 3

Seda Sayan, şu sıralar kendisinden küçük eşiyle aşk tazelemek amacıyla Amerika'ya gitti. Seda Sayan paylaşımına "Sevgilim" notunu düştü.

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Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten Amerika tatilinde - Resim: 4

Ünlü şarkıcının aşk dolu mutluluk fotoğraf karelerine yorum ve beğeni yağdı. Seda Sayan'ın fotoğraflardaki genç görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı.

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