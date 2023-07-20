Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten Amerika tatilinde
Şarkıcı Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten Amerika'ya gittikleri tatilden pozlar paylaştı.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan meslektaşı olan kendisinden 25 yaş küçük olan eşi Çağlar Ökten ile Amerika'ya tatile çıktı.
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Evliliğini gözler önünde yaşayan Seda Sayan ile Çağlar Ökten, Amerika tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Seda Sayan, şu sıralar kendisinden küçük eşiyle aşk tazelemek amacıyla Amerika'ya gitti. Seda Sayan paylaşımına "Sevgilim" notunu düştü.
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Ünlü şarkıcının aşk dolu mutluluk fotoğraf karelerine yorum ve beğeni yağdı. Seda Sayan'ın fotoğraflardaki genç görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı.
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