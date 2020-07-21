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  3. 21 Temmuz 2020 11:29

''Seda Sayan'a sorun bakayım gelinini seviyor mu?''

Bodrum'da bir araya gelen Safiye Soyman ve Seda Sayan'ın, Oğulcan'ın sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile ilgili sözleri kafaları karıştırdı.

''Seda Sayan'a sorun bakayım gelinini seviyor mu?''

Celil Nalçakan önceki akşam Yalıkavak Cundalı’da sahneye çıktı. Oyuncuyu dinlemeye gelenler arasında Seda Sayan, Safiye Soyman ve Ece Erken de vardı.

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''Seda Sayan'a sorun bakayım gelinini seviyor mu?''

Ekip çıkışta birlikte poz verdi. Seda Sayan’a “Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu’yla aşk yaşıyor. Kaynanalık yapar mısınız gelininize?” sorusu yöneltildi. Ünlü sanatçı gülerek “Ben kaynanalık yapmam” yanıtını verdi.

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''Seda Sayan'a sorun bakayım gelinini seviyor mu?''

O sırada lafa giren Safiye Soyman, imalı bir çıkış yaptı: “Peki gelinini seviyor mu, onu bir sorun bakayım.”

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''Seda Sayan'a sorun bakayım gelinini seviyor mu?''

Soruya net yanıt vermeyen Sayan, “Safiye Allah aşkına, oğlum kimi seviyorsa onunla evlenir” dedi.

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