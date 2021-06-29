Seda Sayan'a tehdit gibi mesaj: Ses kaydını yayınlarım
Oyuncu Tolga Yüce, Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan'ın tartışmasının ortasında kalan Yüce, "O paylaşımı bana Mehmet Ali Erbil yaptırdı." dedi.
Oyuncu Tolga Yüce, Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan'ın tartışmasının ortasında kalan Yüce, "O paylaşımı bana Mehmet Ali Erbil yaptırdı. Beni olayın ortasında bıraktı ama beni dahil ederse, ses kayıtlarına kadar hepsi mevcut. Hepsini açıklarım" dedi.
Önceki gün Türkbükü'nde görüntülenen oyuncu Tolga Yüce, sanat camiasında 'Kadırgalı Aysel' olarak tanınan Seda Sayan'ı çok kızdıracak açıklamalara imza attı. Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan'ın magazinin orta yerine bomba gibi düşen 'tecavüz' polemiğini başlatan paylaşımı kendisinin başlattığı yönünde haberlere ateş püsküren Yüce, "O paylaşımı bana Mehmet Ali Erbil yaptırdı. Beni olayın ortasında bıraktı ama beni dahil ederse, ses kayıtlarına kadar hepsi mevcut. Hepsini açıklarım" diyerek açık açık tehdit mesajı verdi.
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, şovmen Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan'ın tartışmasının ortasında kalan oyuncu Tolga Yüce, önceki gün sessizliğini bozdu.
Bodrum Türkbükü'nde görüntülenen ve konuyla ilgili isyan eden Yüce, "Mehmet Ali Erbil beni aradı. 'Bir şey paylaşalım' dedi. 'Sen paylaş, ben de senden paylaşayım' dedi.