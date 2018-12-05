Seda Sayan'dan ''fakir gelin'' açıklaması
Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan 'fakir gelin istiyorum' çıkışına açıklık getirdi. Sayan 'Gönlü fakir kadınım geldiğim yerleri, oraları unutmadım' dedi.
Seda Sayan, geride bıraktığımız günlerde oğlu Oğulcan üzerinden bir açıklamada bulunmuş ve "Oğlumun fakir bir kızla evlenmesini istiyorum" şeklinde konuşmuştu.
Sayan'ın bu açıklamasının üzerinden kısa bir süre sonra Oğulcan "Annemin neden böyle bir açıklama yaptığını bilmiyorum ama ben aşık olduğum kadınla evleneceğim" demiş ve kafaları karıştırmıştı.
SAYAN'DAN DÜZELTME GELDİ Seda Sayan geride bıraktığımız günlerde alışveriş için gittiği bir elektronik mağazasında muhabirlerin sorularını yanıtladı ve yaptığı "Fakir gelin istiyorum" açıklamasına netlik kazandırdı. Sayan şunları söyledi: