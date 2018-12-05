Seda Sayan'dan ''fakir gelin'' açıklaması

"Oğlum fakir kızla evlensin derken fakirleri aşağılıyor gibi oldu. O zaman dizileri de değiştirin ben fakirlikten geldiğimi anlattığım için fakir diyorum. Oğlumun da fakir bir kızla evlenmesini istiyorum derken onun da kızın ailesine faydası olsun istedim…