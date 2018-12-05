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  3. 05 Aralık 2018 14:50

Seda Sayan'dan ''fakir gelin'' açıklaması

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan 'fakir gelin istiyorum' çıkışına açıklık getirdi. Sayan 'Gönlü fakir kadınım geldiğim yerleri, oraları unutmadım' dedi.

Seda Sayan'dan ''fakir gelin'' açıklaması

Seda Sayan, geride bıraktığımız günlerde oğlu Oğulcan üzerinden bir açıklamada bulunmuş ve "Oğlumun fakir bir kızla evlenmesini istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

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Seda Sayan'dan ''fakir gelin'' açıklaması

Sayan'ın bu açıklamasının üzerinden kısa bir süre sonra Oğulcan "Annemin neden böyle bir açıklama yaptığını bilmiyorum ama ben aşık olduğum kadınla evleneceğim" demiş ve kafaları karıştırmıştı.

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Seda Sayan'dan ''fakir gelin'' açıklaması

SAYAN'DAN DÜZELTME GELDİ Seda Sayan geride bıraktığımız günlerde alışveriş için gittiği bir elektronik mağazasında muhabirlerin sorularını yanıtladı ve yaptığı "Fakir gelin istiyorum" açıklamasına netlik kazandırdı. Sayan şunları söyledi:

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Seda Sayan'dan ''fakir gelin'' açıklaması

"Oğlum fakir kızla evlensin derken fakirleri aşağılıyor gibi oldu. O zaman dizileri de değiştirin ben fakirlikten geldiğimi anlattığım için fakir diyorum. Oğlumun da fakir bir kızla evlenmesini istiyorum derken onun da kızın ailesine faydası olsun istedim…

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