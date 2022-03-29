Seda Sayan'dan olay yaratacak açıklama: ''Kadınların alım gücü kolaylaştı''

Posta'dan Ali Keser'in haberine göre mücevher fuarında görüntülenen Seda Sayan, “Ben mücevher kadınıyım. Kadınların mücevhere ulaşması, alım gücü kolaylaştı. Ben senelerin Seda’sıyım, böyle görkemli yüzükler bende olmayacak da kimde olacak” dedi.