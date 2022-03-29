Seda Sayan'dan olay yaratacak açıklama: ''Kadınların alım gücü kolaylaştı''
Sevgilisi Çağlar Ökten ile evlilik hazırlıkları yapan ve 7'nci kez nikah masasına oturacak olan Seda Sayan'ın bir mücevher fuarında yaptığı "Kadınların alım gücü kolaylaştı. Ben senelerin Seda’sıyım, böyle görkemli yüzükler bende olmayacak da kimde olacak” açıklamaları olay oldu
Müzisyen Çağlar Ökten ile evlilik hazırlıkları yapan şarkıcı Seda Sayan'ın bir mücevher fuarında yaptığı açıklamalar dikkat çekti.
1 / 22
Sayan, kadınların mücevhere ulaşmasının ve alım gücünün kolaylaştığını söyledi.
2 / 22
Posta'dan Ali Keser'in haberine göre mücevher fuarında görüntülenen Seda Sayan, “Ben mücevher kadınıyım. Kadınların mücevhere ulaşması, alım gücü kolaylaştı. Ben senelerin Seda’sıyım, böyle görkemli yüzükler bende olmayacak da kimde olacak” dedi.
3 / 22
Sayan, "Çağlar evlilik teklif ederken tam tur bir yüzük taktı. Onun dışındakileri ben aldım. Takıya düşkünlüğüm malum” ifadesini kullandı.
4 / 22