Seda Sayan’dan yeni paylaşım

Seda Sayan’dan yeni paylaşım
'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren 57 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından estetik yaptırırken paylaşımda bulunan Seda Sayan, magazin gündeminden düşmüyor. Seda Sayan, estetik operasyonu sonrası ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yüzüne bir estetik daha yaptırmış ve 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdirmişti.
Seda Sayan'dan yeni paylaşım Sayan'ın son son görüntüsü ve yeni imajı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.