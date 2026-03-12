Seda Sayan'ı görenler gözlerine inanamadı! 20 yaş birden gençleşti
Güzellik uğruna yaptırdığı işlemleri saklamayan ve her operasyonunu takipçileriyle paylaşan Seda Sayan, son görüntüsüyle sosyal medyayı salladı.
Türk müziğinin ve televizyon dünyasının "Kadırgalı"sı Seda Sayan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçirdiği estetik operasyonları canlı yayınlarda anlatacak kadar cesur davranan ünlü sanatçı, bu kez paylaştığı bir fotoğrafla tartışma başlattı.
Seda Sayan'ı gören tanıyamadı
Ünlü gazeteci Cengiz Semercioğlu ile bir buluşma gerçekleştiren Seda Sayan, o anları Instagram hesabından paylaştı. Ancak hayranlarının gözü Sayan'ın yüzündeki değişime takıldı. Elmacık kemiklerinin belirginliği ve yüz hattındaki gerginlik dikkatlerden kaçmadı.
Adeta 20 yaş gençleşen Seda Sayan'ın son halini görenler ''Filtre mi, estetik mi?'' sorusunu sormadan edemedi.
Sosyal medyada birçok kullanıcı ''Filtreyi fazla kaçırmış'', ''Tanıyamadım'' şeklinde yorumlarda bulundu.