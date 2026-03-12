Seda Sayan'ı görenler gözlerine inanamadı! 20 yaş birden gençleşti

Türk müziğinin ve televizyon dünyasının "Kadırgalı"sı Seda Sayan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçirdiği estetik operasyonları canlı yayınlarda anlatacak kadar cesur davranan ünlü sanatçı, bu kez paylaştığı bir fotoğrafla tartışma başlattı.