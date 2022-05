Seda Sayan'ın 25 küçük eşi Çağlar Ökten aşka geldi: ''Canıma can katan aşkım karım''

"CANIMA CAN KATAN, RUHUMU HUZURLA KAPLAYAN AŞKIN KARIM"

Paylaşımında kendisinden 25 yaş büyük olan Seda Sayan'ın hem Anneler Günü'nü kutlayan hem de aşkını haykıran Ökten, "Kadın kadın olacak be, seni sadece sen olduğun için, sensin diye sevecek. Parayla pulla, kariyerle, kimin ne dediğiyle, sınırlamayacak. Hem sevgilin, hem arkadaşın, hem annen, hem çocuğun olacak, bağrına basacaksın huzurla… Bileceksin ki evde 'O' kadın tarafından beklenmenin zevkini hiçbir zevk yaşatamaz sana… İşte o benim kadınım arkadaş. Canıma can katan, gözüm gözüne değdiğinde ruhumu huzurla kaplayan aşkım karım. Seni çok seviyorum tamam mı" ifadelerini kullandı.