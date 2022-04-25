Seda Sayan'la evlenen Çağlar Ökten'in ailesinden ilk yorum

59 yaşındaki Seda Sayan, 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldığı müzisyen Çağlar Ökten ile dün akşam Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlendi. 7 Mayıs'ta Prag'da yapacakları nikahı iptal eden çift, sadece arkadaşlarının katıldığı bir nikah töreni organize etti.