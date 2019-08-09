Sedar Ortaç'ın boşanma davasıyla ilgili detaylar belli oldu

EV VE OTOMOBİL VERECEK



2. Sayfa’da yer alan habere göre; Serdar Ortaç beş yıl evli kaldığı Chloe’yi mağdur etmemek için ilk olarak bir otomobil ve bir ev verdi. Ünlü şarkıcının eski eşine nafaka ödeyeceği de gelen bilgiler arasında...