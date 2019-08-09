Sedar Ortaç'ın boşanma davasıyla ilgili detaylar belli oldu
Sedar Ortaç ile Chloe Loughnan, dün Beykoz Adilyesi'ne gelerek 5 yıllık evliliklerini sonlandırdı. 5 dakika süren boşanma davasının ayrıntıları ortaya çıktı.
5 yıllık evliliği 5 dakikada bitiren çift duruşma sonrası ‘severek evlendik, severek boşandık’ açıklamasını yaptı.
EV VE OTOMOBİL VERECEK
2. Sayfa’da yer alan habere göre; Serdar Ortaç beş yıl evli kaldığı Chloe’yi mağdur etmemek için ilk olarak bir otomobil ve bir ev verdi. Ünlü şarkıcının eski eşine nafaka ödeyeceği de gelen bilgiler arasında...