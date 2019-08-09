  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 09 Ağustos 2019 15:10

Sedar Ortaç'ın boşanma davasıyla ilgili detaylar belli oldu

Sedar Ortaç ile Chloe Loughnan, dün Beykoz Adilyesi'ne gelerek 5 yıllık evliliklerini sonlandırdı. 5 dakika süren boşanma davasının ayrıntıları ortaya çıktı.

Sedar Ortaç'ın boşanma davasıyla ilgili detaylar belli oldu

Serdar Ortaç, 2014 yılında evlendiği Chloe Loughnan ile dün Beykoz Adliyesi’nde boşandı.

1/ 12
Sedar Ortaç'ın boşanma davasıyla ilgili detaylar belli oldu

5 yıllık evliliği 5 dakikada bitiren çift duruşma sonrası ‘severek evlendik, severek boşandık’ açıklamasını yaptı.

2/ 12
Sedar Ortaç'ın boşanma davasıyla ilgili detaylar belli oldu

EV VE OTOMOBİL VERECEK

2. Sayfa’da yer alan habere göre; Serdar Ortaç beş yıl evli kaldığı Chloe’yi mağdur etmemek için ilk olarak bir otomobil ve bir ev verdi. Ünlü şarkıcının eski eşine nafaka ödeyeceği de gelen bilgiler arasında...

3/ 12
Sedar Ortaç'ın boşanma davasıyla ilgili detaylar belli oldu

BOŞANACAĞINI BİRGÜN ÖNCE ÖĞRENDİ

Sürekli ayrılık haberleriyle gündemde olan çift birlikteliklerine dün nokta koydu.Ortaç’ın bir süredir boşanma işlemleri için avukatlarıyla görüştüğü iddia edildi. Chloe Loughnan ise boşanmayı duruşmadan birgün önce öğrendi.

4/ 12
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM