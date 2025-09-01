Sedef Avcı cesur pozlarıyla hem meslektaşlarına hem de genç mankenlere meydan okudu

2005 senesinde hayatını Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Cem karakteriyle hafızalara kazınan meslektaşı Kıvanç Kasabalı ile birleştiren ve günümüzde mutlu bir evlilik süren Sedef Avcı, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.