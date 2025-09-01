Sedef Avcı cesur pozlarıyla hem meslektaşlarına hem de genç mankenlere meydan okudu
Ekranların sevilen oyuncularından 43 yaşındaki Sedef Avcı cesur tatil pozlarıyla genç mankenlere adeta meydan okudu.
2005 senesinde hayatını Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Cem karakteriyle hafızalara kazınan meslektaşı Kıvanç Kasabalı ile birleştiren ve günümüzde mutlu bir evlilik süren Sedef Avcı, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan ünlü oyuncu, şimdilerde tatilin tadını doyasıya çıkarıyor.
Sosyal medya hesabından yeni tatil paylaşımında bulunan Avcı, iddialı pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu.
Bikinisiyle objektif karşısına geçen bir çocuk annesi Avcı, kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle mest etti.
