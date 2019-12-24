  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 24 Aralık 2019 12:00

Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül herkesi şaşırttı

Sefirin Kızı dizisi ile yeniden izleyici karşısına çıkan Neslihan Atagül ilgi odağı oldu. Sefirin Kızı dizisinde Engin Akyürek ile başrolü paylaşan Neslihan Atagül hayranları tarafından mercek altına alındı. Sevenleri tarafından ilg

Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül herkesi şaşırttı

Sefirin Kızı dizisinde Engin Akyürek ile başrolü paylaşan Neslihan Atagül hayranları tarafından mercek altına alındı. Sevenleri tarafından ilgi odağı olan Sefirin Kızı oyuncusu Neslihan Atagül'ün boyu merak konusu oldu.

1/ 50
Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül herkesi şaşırttı

İşte Neslihan Atagül ve birçok ünlü ismin boyu…

2/ 50
Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül herkesi şaşırttı

ÇAĞATAY ULUSOY - 190 CM

3/ 50
Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül herkesi şaşırttı

SERENAY SARIKAYA - 175 CM

4/ 50
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM