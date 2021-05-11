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  4. Ekranların sevilen 4 dizisi de final yapıyor

Sefirin Kızı, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Baraj final yapıyor!

Ekranların sevilen dizileri yaklaşan yaz sezonu öncesinde final bayraklarını çekti. İşte ekranlara veda edecek o diziler...

Star TV'de ekrana gelen Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün başrolleri paylaştığı Sefirin Kızı dizisi, 11 Mayıs salı akşamı 52. bölümüyle ekranlara veda edecek.

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MED Yapım'ın Fox TV için çektiği Baraj dizisi, 11 Mayıs salı akşamı 39. bölümüyle final yapacak.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi de, bu hafta final bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 64. ve final bölümü 15 Mayıs Cumartesi günü Show TV’de yayınlanacak.

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İbrahim Çelikkol'un ayrılmasından sonra hikayesini Demet Özdemir ile Engin Öztürk'ün canlandırdığı Zeynep ve Barış'ın aşkıyla sürdüren Doğduğun Ev Kaderindir dizisi de final yapıyor.

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