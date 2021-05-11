Sefirin Kızı, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Baraj final yapıyor!
Ekranların sevilen dizileri yaklaşan yaz sezonu öncesinde final bayraklarını çekti. İşte ekranlara veda edecek o diziler...
Star TV'de ekrana gelen Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün başrolleri paylaştığı Sefirin Kızı dizisi, 11 Mayıs salı akşamı 52. bölümüyle ekranlara veda edecek.
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MED Yapım'ın Fox TV için çektiği Baraj dizisi, 11 Mayıs salı akşamı 39. bölümüyle final yapacak.
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi de, bu hafta final bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 64. ve final bölümü 15 Mayıs Cumartesi günü Show TV’de yayınlanacak.
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İbrahim Çelikkol'un ayrılmasından sonra hikayesini Demet Özdemir ile Engin Öztürk'ün canlandırdığı Zeynep ve Barış'ın aşkıyla sürdüren Doğduğun Ev Kaderindir dizisi de final yapıyor.
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