Şehirden köye kaçanlar kervanına o da katıldı: İşte ünlü oyuncunun yeni mesleği
Ünlü oyuncu Burcu Kara, şehir hayatından kaçıp köye yerleşti. Aşk-ı Memnu dizisindeki çiftliği satın alan oyuncu, yeni bir girişime adım atmaya hazırlanıyor.
Haziran Gecesi ve Tatar Ramazan gibi pekçok dizi ve film projesinde rol alan ünlü oyuncu Burcu Kara, İstanbul’daki yaşamını geride bırakarak İznik’teki köy evine taşındı. Uzun süredir ekranlarda yer almayan Kara, burada yeni bir girişime adım attı.
Aşk-ı Memnu dizisinde kullanılan çiftliği satın alan Kara, eşiyle birlikte kendi zeytinyağı markasını kurmaya hazırlanıyor.
İznik Gölü yamaçlarındaki arazide, kimyasal işlem görmemiş ağaçlardan elde edilen zeytinleri işleyerek doğal zeytinyağı üretimine başlayan Kara, bu işi “genetik bir miras” olarak gördüğünü dile getirdi.
“Ağaçlarıma çok bağlıyım”
Seda Sayan’ın programına katılan oyuncu, zeytin ağaçları arasında huzur bulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Onları kesmek yerine dikerek çoğaltmak istiyorum. Çünkü bu çok kadim bir ağaç; yüzlerce yıldır her kültürde yeri var. Yaprağından, zeytininden, çekirdeğinden bile şifa bulunuyor. Hayatımda zeytin ağacını daha da çoğaltarak var etmek istiyorum. Ağaçlarıma çok bağlıyım.”