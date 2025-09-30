Şehirden köye kaçanlar kervanına o da katıldı: İşte ünlü oyuncunun yeni mesleği

“Ağaçlarıma çok bağlıyım”

Seda Sayan’ın programına katılan oyuncu, zeytin ağaçları arasında huzur bulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Onları kesmek yerine dikerek çoğaltmak istiyorum. Çünkü bu çok kadim bir ağaç; yüzlerce yıldır her kültürde yeri var. Yaprağından, zeytininden, çekirdeğinden bile şifa bulunuyor. Hayatımda zeytin ağacını daha da çoğaltarak var etmek istiyorum. Ağaçlarıma çok bağlıyım.”