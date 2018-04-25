Seks tarikatından kaçmışlar !
ABD'de bir seks tarikatı, genç kadınları ikna ederek seks kölesi yapıyor.
Geçen hafta ABD gündemine oturan en büyük gelişme, aralarında yıldız oyuncuların da olduğu bir tür tarikatın genç kadınları ikna ederek seks kölesi yapmasıydı. Gözaltına alınan ünlü oyuncu Allison Mack'in tarikatın üst düzeyinde görev yaptığı ve aralarında Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson ile şarkıcı Kelly Clarkson'ın da olduğu Hollywood yıldızlarını ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.
Meşhur kurgu karakter Superman’in gençlik yıllarının anlatıldığı Smallville ile şöhrete kavuşan ünlü oyuncu Allison Mack'in Hollywood'daki seks tarikatında yer aldığının ortaya çıkmasıyla konuyla ilgili yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.
Geçen hafta gözaltına alındıktan sonra bir tarikata üye olduğu ve şöhretini kullanarak bu kişileri fuhuşa zorladığı ortaya çıkan Mack hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.