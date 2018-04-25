Seks tarikatından kaçmışlar !

Geçen hafta ABD gündemine oturan en büyük gelişme, aralarında yıldız oyuncuların da olduğu bir tür tarikatın genç kadınları ikna ederek seks kölesi yapmasıydı. Gözaltına alınan ünlü oyuncu Allison Mack'in tarikatın üst düzeyinde görev yaptığı ve aralarında Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson ile şarkıcı Kelly Clarkson'ın da olduğu Hollywood yıldızlarını ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.