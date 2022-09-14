Seksi dans bardağı taşıran son damla oldu: Hadise boşanıyor!
Ünlü şarkıcı Hadise'nin 4 aylık eşi Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtığı iddia edildi.
Bir süredir evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen şarkıcı Hadise'den kötü haber geldi. Ünlü şarkıcının eşi Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtığı öne sürüldü.
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Hadise, geçtiğimiz aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine girdi.
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Fakat ikilinin daha sonra çocuk meselesi yüzünden tartıştığı ve Hadise'nin evi terk ettiği öne sürüldü.
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Yine iddiaya göre büyükler araya girdi ve Hadise eve geri döndü. Ama yüzükler çıktı, sosyal medya paylaşımları da kesildi. Çift uzun süredir de birlikte görülmedi.
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