  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Seksi dans bardağı taşıran son damla oldu: Hadise boşanıyor!

Seksi dans bardağı taşıran son damla oldu: Hadise boşanıyor!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin 4 aylık eşi Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtığı iddia edildi.

Seksi dans bardağı taşıran son damla oldu: Hadise boşanıyor! - Resim: 1

Bir süredir evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen şarkıcı Hadise'den kötü haber geldi. Ünlü şarkıcının eşi Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtığı öne sürüldü.

 

1 / 11
Seksi dans bardağı taşıran son damla oldu: Hadise boşanıyor! - Resim: 2

Hadise, geçtiğimiz aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine girdi.

2 / 11
Seksi dans bardağı taşıran son damla oldu: Hadise boşanıyor! - Resim: 3

Fakat ikilinin daha sonra çocuk meselesi yüzünden tartıştığı ve Hadise'nin evi terk ettiği öne sürüldü.

 

3 / 11
Seksi dans bardağı taşıran son damla oldu: Hadise boşanıyor! - Resim: 4

Yine iddiaya göre büyükler araya girdi ve Hadise eve geri döndü. Ama yüzükler çıktı, sosyal medya paylaşımları da kesildi. Çift uzun süredir de birlikte görülmedi. 

4 / 11