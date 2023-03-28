Selami Şahin'in o görüntüleri şoke etti: Yoldan geçen kadınları...

Sanatçı Selami Şahin'in Etiler'de çekilen görüntüleri ağızları açık bıraktı. 38 yıllık evli ve 3 çocuk babası olan Selami Şahin'in ünlü bir AVM'nin önünde kadınları durdurup ofisine kahve içmeye davet ettiği öne sürüldü. Selami Şahin önünü kestiği bir kadının elini tutarken kameraya yansıdı. Kadınlar Selami Şahin'den 'garip teklifler' aldıklarını söylüyor.