Selami Şahin'in o görüntüleri şoke etti: Yoldan geçen kadınları...
Sanatçı Selami Şahin'in Etiler'de yoldan geçen kadınların elini tutup ofisine kahve içmeye davet ettiği iddia edildi.
Sanatçı Selami Şahin'in Etiler'de çekilen görüntüleri ağızları açık bıraktı. 38 yıllık evli ve 3 çocuk babası olan Selami Şahin'in ünlü bir AVM'nin önünde kadınları durdurup ofisine kahve içmeye davet ettiği öne sürüldü. Selami Şahin önünü kestiği bir kadının elini tutarken kameraya yansıdı. Kadınlar Selami Şahin'den 'garip teklifler' aldıklarını söylüyor.
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Seninle Başım Dertte, Gitme Sana Muhtacım ve Bulamazsın gibi onlarca unutulmaz aşk şarkılarına imza atan Selami Şahin cephesinden beklenmedik bir haber geldi.
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Sabah'ın haberine göre, Etiler'deki ünlü bir AVM'nin karşısında ofisi olan sanatçıdan bölgede oturan kadınlar rahatsız.
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Bunun nedeni ise Şahin'in yoldan geçen kadınlara karşı flörtöz tavırlar sergilemesi.
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