Selana'nın Selin'i Cansu Demirci dünya evine girdi
Türkiye'yi terk ederek özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve bundan yıllar önce yayınlanan Selena dizisinin Selin'i Cansu Demirci Türkiye'ye dönerek nikah masasına oturdu.
Cansu Demirci, Sinem Kobal'ın başrolünde yer aldığı bir döneme damga vuran 'Selena' dizisinde 'Selin' karakterini can vermişti.
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Tek diziyle şöhreti yakalayan Demirci, sürpriz bir kararla oyunculuğa ara verip eğitimi için Almanya'nın yolunu tutmuştu.
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Eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönen Cansu Demirci, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle önceki gün nikâh masasına oturdu.
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