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  4. Selana'nın Selin'i Cansu Demirci dünya evine girdi

Selana'nın Selin'i Cansu Demirci dünya evine girdi

Türkiye'yi terk ederek özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve bundan yıllar önce yayınlanan Selena dizisinin Selin'i Cansu Demirci Türkiye'ye dönerek nikah masasına oturdu.

Selana'nın Selin'i Cansu Demirci dünya evine girdi - Resim: 1

Cansu Demirci, Sinem Kobal'ın başrolünde yer aldığı bir döneme damga vuran 'Selena' dizisinde 'Selin' karakterini can vermişti.

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Selana'nın Selin'i Cansu Demirci dünya evine girdi - Resim: 2

Tek diziyle şöhreti yakalayan Demirci, sürpriz bir kararla oyunculuğa ara verip eğitimi için Almanya'nın yolunu tutmuştu.

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Selana'nın Selin'i Cansu Demirci dünya evine girdi - Resim: 3

Eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönen Cansu Demirci, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle önceki gün nikâh masasına oturdu.

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Selana'nın Selin'i Cansu Demirci dünya evine girdi - Resim: 4
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