Selen Görgüzel tatilde: Fit vücuduyla dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sezonu açan Selen Görgüzel, son olarak meslektaşı Korcan Kol ile birlikte Çeşme'de yer alan ünlü bir plajda objektiflere takıldı. İkiliye, ünlü marka danışmanı ve fotoğrafçı Selim Akar da eşlik etti.