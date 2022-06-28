Selen Görgüzel tatilde: Fit vücuduyla dikkat çekti
Yaklaşık iki ay önce Hamdi Alkan ile sekiz yıllık evliliğini sonlandıran oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel ve meslektaşı Korcan Kol, önceki gün Çeşme'de görüntülendi.
Selen Görgüzel, geçtiğimiz haftalarda sözü Zafer Kerey'e, müziği Turgay Saka'ya ait yeni teklisi 'Abbas'ı müzikseverlerle buluşturmuştu. Özel hayatıyla magazin gündeminde olan sanatçı, yeni şarkısının tanıtımı için önceki gün Kuruçeşme'de bir mekanda basın mensuplarıyla bir araya gelmişti.
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Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sezonu açan Selen Görgüzel, son olarak meslektaşı Korcan Kol ile birlikte Çeşme'de yer alan ünlü bir plajda objektiflere takıldı. İkiliye, ünlü marka danışmanı ve fotoğrafçı Selim Akar da eşlik etti.
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Ünlü isimler, fit halleriyle tüm bakışları üzerlerinde topladı.
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Sahilde spor yapana Görgüzel ile Kol, daha sonra denize girerek, birbirlerine su atıp şakalaştı. İkili, deniz sonrası duş aldıktan sonra localarına gittiler.
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