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Selen Görgüzel tatilde: Fit vücuduyla dikkat çekti

Yaklaşık iki ay önce Hamdi Alkan ile sekiz yıllık evliliğini sonlandıran oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel ve meslektaşı Korcan Kol, önceki gün Çeşme'de görüntülendi.

Selen Görgüzel tatilde: Fit vücuduyla dikkat çekti - Resim: 1

Selen Görgüzel, geçtiğimiz haftalarda sözü Zafer Kerey'e, müziği Turgay Saka'ya ait yeni teklisi 'Abbas'ı müzikseverlerle buluşturmuştu. Özel hayatıyla magazin gündeminde olan sanatçı, yeni şarkısının tanıtımı için önceki gün Kuruçeşme'de bir mekanda basın mensuplarıyla bir araya gelmişti.

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Selen Görgüzel tatilde: Fit vücuduyla dikkat çekti - Resim: 2

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sezonu açan Selen Görgüzel, son olarak meslektaşı Korcan Kol ile birlikte Çeşme'de yer alan ünlü bir plajda objektiflere takıldı. İkiliye, ünlü marka danışmanı ve fotoğrafçı Selim Akar da eşlik etti.

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Selen Görgüzel tatilde: Fit vücuduyla dikkat çekti - Resim: 3

Ünlü isimler, fit halleriyle tüm bakışları üzerlerinde topladı.

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Selen Görgüzel tatilde: Fit vücuduyla dikkat çekti - Resim: 4

Sahilde spor yapana Görgüzel ile Kol, daha sonra denize girerek, birbirlerine su atıp şakalaştı. İkili, deniz sonrası duş aldıktan sonra localarına gittiler.

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