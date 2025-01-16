Selen Görgüzel'den yıllar sonra şiddet itirafı
2014 yılında Hamdi Alkan ile nikah masasına oturan ve 2022'de evliliğini sonlandıran Selen Görgüzel yıllar sonra yaptığı "şiddet" itirafıyla gündemde.
2014 yılında Hamdi Alkan ile nikah masasına oturan ve 8 yıl evli kaldığı yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'dan 2022 olaylı bir şekilde boşandıktan sonra sahnelere hızlı bir dönüş yapan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel geçmişte gördüğü şiddeti ilk kez itiraf etti.
Selen Görgüzel, katıldığı programda "İlk defa burada size açıklıyorum" diyerek yaşadıklarını anlattı.
Bu konu hakkında ilk kez konuştuğunu belirten Görgüzel, "Gördüm, son eşimden psikolojik şiddet gördüm. Şiddet gördüğümde gidemedim. Susuyor insanlar. Ben de öyle çok sustum." dedi.
Görgüzel, "Erkek kardeşimle ağır bir şey yaşadım. Erkek kardeşimin şiddetine maruz kaldım ben. Adalete teslim etmem gerekiyordu, o boyutta bir şey yaşadım. İlk defa burada size açıklıyorum. Bunu çok paylaşma tercihinde değilim. Ben kıyamadım, siz kıyamamazlık etmeyin. Daha sonra çok daha ağır şeyler yaşayabiliyorsunuz. Hiç bu konuya girmeyeceğim. Yasaklı madde durumu da yok. Dünyadaki en sevdiğim insandı kardeşim, şu an görüşmüyorum. Sorunlu bir ilişkimiz de yoktu. Kardeşimi affedemedim" ifadelerini kullandı.