Selen Görgüzel'den yıllar sonra şiddet itirafı

Görgüzel, "Erkek kardeşimle ağır bir şey yaşadım. Erkek kardeşimin şiddetine maruz kaldım ben. Adalete teslim etmem gerekiyordu, o boyutta bir şey yaşadım. İlk defa burada size açıklıyorum. Bunu çok paylaşma tercihinde değilim. Ben kıyamadım, siz kıyamamazlık etmeyin. Daha sonra çok daha ağır şeyler yaşayabiliyorsunuz. Hiç bu konuya girmeyeceğim. Yasaklı madde durumu da yok. Dünyadaki en sevdiğim insandı kardeşim, şu an görüşmüyorum. Sorunlu bir ilişkimiz de yoktu. Kardeşimi affedemedim" ifadelerini kullandı.