Selena dizisinin minik yıldızı Dilara Kurtulmuş'u şimdi gören tanıyamıyor

Sinem Kobal'ın başrolünde oynadığı bir döneme damga vuran Selena dizisinde Nazlı karakterine can veren ünlü oyuncu Dilara Kurtulmuş'un inanılmaz değişimi görenleri şaşırttı.

Selena dizisinin minik yıldızı Dilara Kurtulmuş'u şimdi gören tanıyamıyor - Resim: 1

Bir dönemin fenomen dizilerinden biri olan 'Selena'da hala zihinlerdeki yerini koruyor.

Selena dizisinin minik yıldızı Dilara Kurtulmuş'u şimdi gören tanıyamıyor - Resim: 2

Bir neslin izleyerek büyüdüğü Selena dizisinin minik oyuncuları da artık birer genç kadın oldu.

Selena dizisinin minik yıldızı Dilara Kurtulmuş'u şimdi gören tanıyamıyor - Resim: 3

Onlardan biri de Selena dizisinde Nazlı karakterine hayat veren Dilara Kurtulmuş...

Selena dizisinin minik yıldızı Dilara Kurtulmuş'u şimdi gören tanıyamıyor - Resim: 4

2009 yılının ortalarında son bulan dizide Dilara Kurtulmuş, evin en küçük kızı 'Nazlı' olarak seyircinin karşısına çıkıyordu. 

