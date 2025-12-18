Selena dizisinin minik yıldızıydı, evlilik teklifi pozuyla görenleri şaşırttı

  1. Anasayfa
Sinem Kobal'ın başrolünde oynadığı bir döneme damga vuran Selena dizisinde Nazlı karakterine can veren ünlü oyuncu Dilara Kurtulmuş sevgilisinden evlilik teklifi aldı...

Bir dönemin fenomen dizilerinden biri olan 'Selena'da hala zihinlerdeki yerini koruyor.

Bir neslin izleyerek büyüdüğü Selena dizisinin minik oyuncuları da artık birer genç kadın oldu.

Onlardan biri de Selena dizisinde Nazlı karakterine hayat veren Dilara Kurtulmuş...

2009 yılının ortalarında son bulan dizide Dilara Kurtulmuş, evin en küçük kızı 'Nazlı' olarak seyircinin karşısına çıkıyordu. 

