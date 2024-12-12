Selena Gomez evlilik teklifi aldığını duyurdu
ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'in bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Benny Blanco, Gomez'e markiz kesim bir tektaş yüzükle evlenme teklif etti.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
32 yaşındaki Selena Gomez, 36 yaşındaki müzik yapımcısı sevgilisi Benny Blanco'dan evlilik teklifi aldığını Instagram hesabından duyurdu.
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Blanco ile geçen yıl aşk yaşamaya başlayan Gomez evlenme teklifi aldığı anları "Sonsuzluk şimdi başlıyor" notuyla yayınladı.
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Blanco da şarkıcının paylaşımına "Bekleyin, o benim eşim" yorumunda bulundu.
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Selena Gomez geçen aylarda verdiği bir röportajda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kendi bebeğini taşıyamayacağını açıklamıştı.
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