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Selena Gomez evlilik teklifi aldığını duyurdu

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'in bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Benny Blanco, Gomez'e markiz kesim bir tektaş yüzükle evlenme teklif etti.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Selena Gomez evlilik teklifi aldığını duyurdu - Resim: 1

32 yaşındaki Selena Gomez, 36 yaşındaki müzik yapımcısı sevgilisi Benny Blanco'dan evlilik teklifi aldığını Instagram hesabından duyurdu.

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Selena Gomez evlilik teklifi aldığını duyurdu - Resim: 2

Blanco ile geçen yıl aşk yaşamaya başlayan Gomez evlenme teklifi aldığı anları "Sonsuzluk şimdi başlıyor" notuyla yayınladı.

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Selena Gomez evlilik teklifi aldığını duyurdu - Resim: 3

Blanco da şarkıcının paylaşımına "Bekleyin, o benim eşim" yorumunda bulundu.

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Selena Gomez evlilik teklifi aldığını duyurdu - Resim: 4

Selena Gomez geçen aylarda verdiği bir röportajda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kendi bebeğini taşıyamayacağını açıklamıştı.

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