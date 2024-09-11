Selena Gomez'den hayranlarını üzen haber
Geçtiğimiz günlerde Taylor Swift ve Rihanna gibi isimlerin yer aldığı milyarderler listesine girmeyi başaran dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez bu sefer hayranlarına kötü bir haber verdi.
Selena Gomez, lupus ve bipolar bozuklukla yaşadığını açıkça paylaştı.
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2022 yılında Rolling Stone'a verdiği röportajda, bipolar bozukluğunu tedavi etmek için kullandığı ilaçlar nedeniyle güvenli bir gebelik yaşama olasılığının düşük olduğunu ifade etmişti.
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Son olarak, Vanity Fair röportajında çocuk sahibi olma umudunu ve taşıyıcı anne ya da evlat edinme seçeneklerini değerlendirdiğini belirtti.
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Gomez, “Bunu daha önce hiç söylemedim, ama maalesef kendi çocuklarımı taşıyamam.Hayatımı ve bebeğin hayatını tehlikeye atabilecek birçok sağlık sorunum var. Bu, bir süre yasını tutmam gereken bir şeydi.”
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