Selim Bayraktar ile Emel Karaköse dünyaevine girdi

Ünlü çiftin nikah töreninden görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Selim Bayraktar gibi oyuncu olan Emel Karaköse ise zarafeti ile mest etti. Sade ve dekolteli bir gelinlik tercihi yapan Karaköse düğün makyajını da aynı sadelikte tutarak güzelliğini ön plana çıkardı.