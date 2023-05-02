Selim Bayraktar ile Emel Karaköse dünyaevine girdi
Ünlü oyuncu Selim Bayraktar, 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Emel Karaköse ile nikah masasına oturdu.
"Muhteşem Yüzyıl", "Ufak Tefek Cinayetler" ve "Destan" başta olmak üzere sayısız projede yer alan başarılı oyuncu Selim Bayraktar evlendi.
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Şimdilerde "Veda Mektubu" dizisinde Ziya Karlı rolünü canlandıran Bayraktar, 5 senedir birlikte olduğu sevgilisi Emel Karaköse ile Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen sade bir törenle mutluluğa "Evet" dedi.
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Ünlü çiftin nikah töreninden görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Selim Bayraktar gibi oyuncu olan Emel Karaköse ise zarafeti ile mest etti. Sade ve dekolteli bir gelinlik tercihi yapan Karaköse düğün makyajını da aynı sadelikte tutarak güzelliğini ön plana çıkardı.
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