Selin Ciğerci: ''Kocam bana ev aldı''
Güzellik merkezinin açılışına katılan Selin Ciğerci, açıklamalarıyla dikkat çekti.
Önceki gün bir güzellik merkezinin açılışına katılan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yaptığı açıklamalarla dikkati çekti.
Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan Selin Ciğerci, Suadiye'deki açılışa 700 bin TL değerindeki kendi adı ve soyadının baş harflerini taşıyan plakalı araçla geldi.
Yaşlı bir kadının Ciğeci ile fotoğraf çektirmek istemesi üzerine ortaya renkli görüntüler çıktı. Selin Ciğerci, "Bu teyzeye sorun kesin torunu da beni takip ediyordur. 7'den 70'e ne mutlu bana" dedi.