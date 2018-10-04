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  3. 04 Ekim 2018 18:51

Selin Ciğerci: ''Kocam bana ev aldı''

Güzellik merkezinin açılışına katılan Selin Ciğerci, açıklamalarıyla dikkat çekti.

Selin Ciğerci: ''Kocam bana ev aldı''

Önceki gün bir güzellik merkezinin açılışına katılan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yaptığı açıklamalarla dikkati çekti.

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Selin Ciğerci: ''Kocam bana ev aldı''

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan Selin Ciğerci, Suadiye'deki açılışa 700 bin TL değerindeki kendi adı ve soyadının baş harflerini taşıyan plakalı araçla geldi.

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Selin Ciğerci: ''Kocam bana ev aldı''

Yaşlı bir kadının Ciğeci ile fotoğraf çektirmek istemesi üzerine ortaya renkli görüntüler çıktı. Selin Ciğerci, "Bu teyzeye sorun kesin torunu da beni takip ediyordur. 7'den 70'e ne mutlu bana" dedi.

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Selin Ciğerci: ''Kocam bana ev aldı''

Diyarbakırspor'da forma giyen Gökhan Çıra ile önümüzdeki yaz evleneceğini açıklayan Selin Ciğerci, boynundaki 5'i 1 yerde kolyesinin sorulması üzerine, "Onu sevgili kayınvalidem aldı. Bendeki yeri ayrı" cevabını verdi.

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