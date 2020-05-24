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  3. 24 Mayıs 2020 17:09

Selin Ciğerci servetine servet katıyor! Aylık kazancı şoke etti

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin aylık geliri duyanları şaşkına çevirdi. Instagram'da 2,5 milyondan fazla takipçisi olan Selin Ciğerci, hesabında yaptığı reklamlardan aylık 600 bin lira kazandığını söyledi.

Selin Ciğerci servetine servet katıyor! Aylık kazancı şoke etti

Sosyal medya fenomeni olarak adını duyuran ve daha sonra kendine ait kurduğu kurduğu kozmetik markasıyla adından söz ettiren Selin Ciğerci Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına samimi açıklamalarda bulundu.

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Selin Ciğerci servetine servet katıyor! Aylık kazancı şoke etti

Geçtiğimiz günlerde aldığı 5 milyon TL'lik lüks arabayla çok konuşulan ünlü fenomen canlı yayında aylık kazancıyla ilgili bilgiler verdi.

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Selin Ciğerci servetine servet katıyor! Aylık kazancı şoke etti

Programa telefonla bağlanan Ciğerci "Söylendiği gibi sosyal medya reklamlarından geçen ay 400.000 değil 600.00 bin TL kazandım. Haftaya da vergimi vereceğim" dedi.

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Selin Ciğerci servetine servet katıyor! Aylık kazancı şoke etti

Kozmetik markasından oldukça iyi kazandığını söyleyen Ciğerci, "Böyle rakamları açıklamak doğru değil ama ben herkes örnek alsın diye anlatıyorum."

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