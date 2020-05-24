Selin Ciğerci servetine servet katıyor! Aylık kazancı şoke etti
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin aylık geliri duyanları şaşkına çevirdi. Instagram'da 2,5 milyondan fazla takipçisi olan Selin Ciğerci, hesabında yaptığı reklamlardan aylık 600 bin lira kazandığını söyledi.
Sosyal medya fenomeni olarak adını duyuran ve daha sonra kendine ait kurduğu kurduğu kozmetik markasıyla adından söz ettiren Selin Ciğerci Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına samimi açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde aldığı 5 milyon TL'lik lüks arabayla çok konuşulan ünlü fenomen canlı yayında aylık kazancıyla ilgili bilgiler verdi.
Programa telefonla bağlanan Ciğerci "Söylendiği gibi sosyal medya reklamlarından geçen ay 400.000 değil 600.00 bin TL kazandım. Haftaya da vergimi vereceğim" dedi.