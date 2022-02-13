Selin Ciğerci ve Lerzan Mutlu'dan olay yaratan ''oryantal'' şov
Lerzan Mutlu uzun süre sonra Beşiktaş’ta bulunan bir mekânda sahne alırken, ilerleyen saatlerde Selin Ciğerci ve Mutlu'nun dans şovu seyircileri coşturdu.
Gündüz kuşağında sunduğu programlarla ekrana gelen Lerzan Mutlu, uzun bir aradan sonra Beşiktaş’ta bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu.
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Lerzan Mutlu’yu dinlemeye gelen isimlerin arasında sosyal medyada fenomeni ve iş insanı Selin Ciğerci de vardı.
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Seslendirdiği şarkılarla kendisini dinlemeye gelen hayranlarına eğlenceli bir gece yaşatan Lerzan Mutlu, sahne performansı ve cesur elbisesiyle gözleri üzerine çekti.
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İddialı elbisesiyle oryantal şov yapan Lerzan Mutlu, sevenleri tarafından alkış yağmuruna tutuldu.
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