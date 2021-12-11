Selin Ciğerci'nin 13 milyon TL'lik oyuncağı
Geçtiğimiz yıl 5 milyon TL değerinde Rolls-Royce satın alan Selin Ciğerci otomobilini yeniledi. Ciğerci, Türkiye'de sadece bir tane bulunan yeni arabası için 13 milyon TL ödedi.
Sosyal medyadaki şöhretini ticarete dökerek kozmetik markası kuran ve iş hayatındaki başarısıyla 8 milyon TL vergi ödeyen Selin Ciğerci, kendini yine ödüllendirdi.
Geçtiğimiz yıl 5 milyon TL değerinde bir Rolls-Royce satın alan Ciğerci, otomobilini yeniledi. Ciğerci, bu kez Rolls-Royce'un (Dawn-Cabrio) modelinin sahibi oldu.
Fenomen isim, yeni aracı için kesenin ağzını açtı. Ciğerci, Türkiye'de sadece bir adet olan ve özel olarak tasarlattığı otomobili için 13 milyon TL ödedi.
' Ciğerci daha önce Habertürk'e verdiği röportajda şunları söylemişti: Hedefimiz dünya markası olmak. Ben öldükten sonra da adımın yaşamasını istiyorum. Bir kozmetik markasından ortalık teklifi geldi ama kabul etmedim, sadece kendi ismimle yürümek istiyorum. 'Ben oldum!' demiyorum, 'ben oldum' dediğim gün, öldüğüm gündür. Daha çok yolum var... Güzellik salonlarında 260, kendi şirketimde de 230 çalışanımız bulunuyor. Toplamda ise 490 çalışanımız var. 20 tane de franchising verdim. Çalışanların yüzde 85'i kadın. Ne kadar kazandığımı bilmiyorum, ülkeme vergimi vereyim o önemli. Bu yıl 8 milyon TL vergi verdiysem seneye de inşallah 12 milyon TL veririm.