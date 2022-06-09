Selin Genç'ten estetik iddialarıyla ilgili açıklama
ATV'de ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten karakterine hayat veren Selin Genç, geçmiş yıllara ait fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından estetik haberleri hakkında açıklamalarda bulundu
Son olarak Adana'da çekimleri gerçekleştirilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Gülten karakteri ile izleyici karşısına çıkan Selin Genç, kadroya veda etmesinin ardından İstanbul'a döndü.
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Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Selin Genç, alışveriş turuna çıktı. Selin Genç, Haziran sonunda yeni bir film projesine başlayacağının müjdesini verdi.
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Genç, "Tatili çok önceden hallettim, haziran sonu bir film projesine başlayacağım... Beni heyecanlandıran bir proje, gerçek hayattan bir karakter izleyeceğiz...
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Daha önce hiç oynamadığım bir karakter. Hep gerçek bir kişiyi, yaşanmış olayı oynamayı istemişimdir. Çekimleri şehir dışında yapacağız" ifadelerini kullandı.
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