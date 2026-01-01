  1. Anasayfa
Selin Yağcıoğlu, Kerem Bürsin ile aşkını bu fotoğraflarla ilan etti

Sosyal medyanın güzel fenomeni Selin Yağcıoğlu, Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları listesinde zirvedeki isimlerden Kerem Bürsin ile olan ilişkisini yaptığı yeni yıl paylaşımlarıyla dosta düşmana ilan etti.

'Bu Şehir Arkandan Gelecek', 'Muhteşem İkili', 'Sen Çal Kapımı', 'Ya Çok Seversen' ve 'Mavi Mağara' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Kerem Bürsin , hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. 

Hatırlanacağı gibi Kerem Bürsin önceki hafta Melisa Tapan ile olan ilişkisini noktalamıştı.

Melisa Tapan ile sessiz sedasız bir şekilde yollarını ayıran Kerem Bürsin'in kalbini geçtiğimiz aylarda 2 yıldır aşk yaşadığı iş insanı Allan Hakko ile yollarını ayıran sosyal medyanın güzel fenomeni Selin Yağlıcıoğlu'na kaptırdığı iddia edilmişti.

Magazin kulislerine bomba gibi düşen iddiaya göre Kerem Bürsin ile ayıran Selin Yağcıoğlu şimdilerde gözlerden uzak bir aşk yaşıyordu.

