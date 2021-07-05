Selin Yağcıoğlu ve Berk Atan aşkı belgelendi
Gönül Dağı dizisinde rol alan oyuncu Berk Atan'ın, sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çiftin yeni bir aşka yelken açtığı iddialarını doğrulayan bir paylaşım geldi.
Oyuncu Berk Atan'ın, sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
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Çift, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dedikoduları doğruladı.
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'Gönül Dağı' dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Berk Atan'ın Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü.
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Çift sosyal medya hesabından yayımladıkları mesajlarla aşklarını ilan etti.
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