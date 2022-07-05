Selin Yeninci bikinili şovuyla sosyal medyayı salladı
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını duyuran oyuncu Selin Yeninci sosyal medyadan yaptığı cüretkar paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını duyuran oyuncu Selin Yeninci son oynadığı dizi erken final yapınca soluğu tatilde aldı.
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Cesur pozları ile gündeme gelen Selin Yeninci son olarak bikinisiyle ATV üzerinde poz verdi.
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Motorun üzerinde sere serpe poz veren Selin Yeninci hayranlarının dikkatini çekti.
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Selin Yeninci'ye bazı hayranları "Ateş ediyorsun" derken bazı hayranları da "Saniye bu ne hal?" yorumlarında bulundu.
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