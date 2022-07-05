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Selin Yeninci bikinili şovuyla sosyal medyayı salladı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını duyuran oyuncu Selin Yeninci sosyal medyadan yaptığı cüretkar paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Selin Yeninci bikinili şovuyla sosyal medyayı salladı - Resim: 1

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını duyuran oyuncu Selin Yeninci son oynadığı dizi erken final yapınca soluğu tatilde aldı. 

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Selin Yeninci bikinili şovuyla sosyal medyayı salladı - Resim: 2

Cesur pozları ile gündeme gelen Selin Yeninci son olarak bikinisiyle ATV üzerinde poz verdi.

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Selin Yeninci bikinili şovuyla sosyal medyayı salladı - Resim: 3

Motorun üzerinde sere serpe poz veren Selin Yeninci hayranlarının dikkatini çekti.

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Selin Yeninci bikinili şovuyla sosyal medyayı salladı - Resim: 4

Selin Yeninci'ye bazı hayranları "Ateş ediyorsun" derken bazı hayranları da "Saniye bu ne hal?" yorumlarında bulundu.

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