Selin Yeninci Emmy jürisine seçilen ilk Türk kadını oldu
Bu yıl 52'ncisi düzenlenecek olan "Uluslararası Emmy Ödülleri" jürisine Selin Yeninci seçildi. Yeninci, Türkiye’den seçilen ilk kadın oyuncu ve yapımcı jüri olma niteliği taşıyor.
Bu yıl 52’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ödül sahiplerini belirleyecek jüri üyeleri arasında bir Türk de yer alıyor.
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Oyuncu ve yapımcı Selin Yeninci, Emmy Ödülleri jürisine seçildi ve bu göreve layık görülen ilk Türk kadını oldu.
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Ödül töreni, 25 Kasım’da New York’ta yapılacak.
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16 Ocak 1988’de İstanbul’da doğan Selin Yeninci, İzmir Atatürk Lisesi’nde tiyatro bölümü başkanlığı yaptı.
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