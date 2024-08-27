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  4. Selin Yeninci Emmy jürisine seçilen ilk Türk kadını oldu

Selin Yeninci Emmy jürisine seçilen ilk Türk kadını oldu

Bu yıl 52'ncisi düzenlenecek olan "Uluslararası Emmy Ödülleri" jürisine Selin Yeninci seçildi. Yeninci, Türkiye’den seçilen ilk kadın oyuncu ve yapımcı jüri olma niteliği taşıyor.

Selin Yeninci Emmy jürisine seçilen ilk Türk kadını oldu - Resim: 1

Bu yıl 52’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ödül sahiplerini belirleyecek jüri üyeleri arasında bir Türk de yer alıyor. 

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Selin Yeninci Emmy jürisine seçilen ilk Türk kadını oldu - Resim: 2

Oyuncu ve yapımcı Selin Yeninci, Emmy Ödülleri jürisine seçildi ve bu göreve layık görülen ilk Türk kadını oldu. 

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Selin Yeninci Emmy jürisine seçilen ilk Türk kadını oldu - Resim: 3

Ödül töreni, 25 Kasım’da New York’ta yapılacak.

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Selin Yeninci Emmy jürisine seçilen ilk Türk kadını oldu - Resim: 4

16 Ocak 1988’de İstanbul’da doğan Selin Yeninci, İzmir Atatürk Lisesi’nde tiyatro bölümü başkanlığı yaptı. 

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