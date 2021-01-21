Selin Yeninci: ''Kilolu kadınlar zulüm görüyor''

YAZAR EKİBİMİZ ŞANSIMIZ

'Saniye' nasıl ortaya çıktı? 'Saniye'yi, 'Bir Zamanlar Çukurova'nın en büyük şanslarından biri olan yazar ekibimiz yazdı. Ben de onlara olan hayranlığımı dile getirmek, seyirciye iyi hizmet vermek ve işime olan tutkumla bu karakteri detaylandırmak üzere bir yolculuğa çıktım. Tabii ki yazmayan hiçbir şeyi oynayamıyoruz ama yapımcılarımız ve yönetmenlerimiz bana öyle güvendi, beni öyle özgür bıraktı ki, bu bana büyük haz verdi. Teşekkürlerimi dile getirmek için 'Saniye'yi her gün daha büyük tutkuyla çalışıyorum. Çok ter akıttığım, çok onurlu büyük bir buluşma oldu seyircimizle.