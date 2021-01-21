Selin Yeninci: ''Kilolu kadınlar zulüm görüyor''
Atv'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Saniye' karakterini canlandıran Selin Yeninci, Günaydın'a konuştu. İşte Yeninci'nin yaptığı açıklamalar…
Atv'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Saniye' karakterini canlandıran Selin Yeninci, Günaydın'a konuştu. İşte Yeninci'nin yaptığı açıklamalar…
'Bir Zamanlar Çukurova'nın izlenme rekoru kırmasının en büyük sebebi sizce ne? Dizinin ilk gününden beri her şeyiyle kendimi aile şirketindeymişim gibi hissediyorum. Ekipteki herkesin kapasitesi çok yüksek. Herkes alanında çok iyi ve kimse kapasitesinin altına düşmek istemiyor. Bu da yapımcımızın başarısı, mükemmel bir ekip kurulmuş. Yoğun emek veriyoruz. Seyircimiz de sağ olsun her hafta birincilik hediye ediyor bize.
YAZAR EKİBİMİZ ŞANSIMIZ
'Saniye' nasıl ortaya çıktı? 'Saniye'yi, 'Bir Zamanlar Çukurova'nın en büyük şanslarından biri olan yazar ekibimiz yazdı. Ben de onlara olan hayranlığımı dile getirmek, seyirciye iyi hizmet vermek ve işime olan tutkumla bu karakteri detaylandırmak üzere bir yolculuğa çıktım. Tabii ki yazmayan hiçbir şeyi oynayamıyoruz ama yapımcılarımız ve yönetmenlerimiz bana öyle güvendi, beni öyle özgür bıraktı ki, bu bana büyük haz verdi. Teşekkürlerimi dile getirmek için 'Saniye'yi her gün daha büyük tutkuyla çalışıyorum. Çok ter akıttığım, çok onurlu büyük bir buluşma oldu seyircimizle.