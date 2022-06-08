Selin Yeninci sere serpe: Sütyensiz pozları ile olay oldu
Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin Meryem'i Selin Yeninci balkon sefası ve sütyensiz pozları ile gündeme geldi.
4 yıl önce ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle 34 yaşındaki Selin Yeninci, büyük bir tanınırlığa ulaşmıştı.
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Dizisinin final yapmasının ardından Yeninci, Nasipse Adayız sinema filmi ile İlk ve Son dijital dizisinde rol almıştı.
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Bir süre ekranlara ara veren Yeninci, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle geri dönüş yaptı.
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Reytinglerde başarı sağlayamayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi final yaparak ekranlara veda etti.
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