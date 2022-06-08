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  4. Selin Yeninci sere serpe: Sütyensiz pozları ile olay oldu

Selin Yeninci sere serpe: Sütyensiz pozları ile olay oldu

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin Meryem'i Selin Yeninci balkon sefası ve sütyensiz pozları ile gündeme geldi.

Selin Yeninci sere serpe: Sütyensiz pozları ile olay oldu - Resim: 1

4 yıl önce ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle 34 yaşındaki Selin Yeninci, büyük bir tanınırlığa ulaşmıştı.

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Selin Yeninci sere serpe: Sütyensiz pozları ile olay oldu - Resim: 2

Dizisinin final yapmasının ardından Yeninci, Nasipse Adayız sinema filmi ile İlk ve Son dijital dizisinde rol almıştı.

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Selin Yeninci sere serpe: Sütyensiz pozları ile olay oldu - Resim: 3

Bir süre ekranlara ara veren Yeninci, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle geri dönüş  yaptı.

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Selin Yeninci sere serpe: Sütyensiz pozları ile olay oldu - Resim: 4

Reytinglerde başarı sağlayamayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi final yaparak ekranlara veda etti. 

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