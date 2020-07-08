SON DAKİKA
ALTIN REKOR TAZELEDİ: GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE
SİYAH MASKELER İÇİN İLK YASAK GELDİ!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Temmuz 2020 13:50

Selülitli fotoğrafları olay olan Duygu Özaslan'dan yanıt gecikmedi!

Sosyal medyadaki kişisel hesabında paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Duygu Özaslan'ın photoshop'suz fotoğraflarına yorum yağdı.

Selülitli fotoğrafları olay olan Duygu Özaslan'dan yanıt gecikmedi!

Kişisel hesabında paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Duygu Özaslan'ın photoshop'suz fotoğraflarına yorum yağdı.

1/ 7
Selülitli fotoğrafları olay olan Duygu Özaslan'dan yanıt gecikmedi!

Özaslan, kendisini eleştirenlere "Benim kilolu halim bile hepinizden güzel" sözleriyle yanıt verdi.

2/ 7
Selülitli fotoğrafları olay olan Duygu Özaslan'dan yanıt gecikmedi!

Bir Twitter kullanıcısı durumu "Olay Duygu Özaslan’ın kilo almış olması değil, olay şuan olduğu halini kabullenip sevmek yerine kendi görmek istediği hali yansıtmak, insanları kandırmak.

3/ 7
Selülitli fotoğrafları olay olan Duygu Özaslan'dan yanıt gecikmedi!

İnsanlar lanse edilen “mükemmel” vücutları görüp kendini sorguluyor, aç bırakıyor, sağlığını kaybediyor..." diyerek eleştirdi. Bu yoruma beğeni yağdı.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM