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  3. 21 Kasım 2019 02:05

Semih Şentürk ve eşi Pınar Şentürk süper lüks villalarını satış

Eski futbolcu Semih Şentürk 2003 yılında dünyaevine girdiği Pınar Şentürk ile 10 yıl önce Beykoz'daki süper lüks villalarını satın almışlardı. Çift 23 odası ve 6 banyosu olan evlerini satışa çıkardı. Evinin fotoğraflarını payl

Semih Şentürk ve eşi Pınar Şentürk süper lüks villalarını satış

Semih Şentürk ve eşi Pınar Şentürk, Beykoz'da bulunan villalarını satışa çıkardı.

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Semih Şentürk ve eşi Pınar Şentürk süper lüks villalarını satış

2. Sayfa programında yer alana habere göre, çift 12 odası 6 banyosu olan 2200 metre kare arazi üzerinde bulunan villa için çift 19 milyon TL istedi.

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Semih Şentürk ve eşi Pınar Şentürk süper lüks villalarını satış

Ünlü futbolcu ve 2003 yılında evlendiği eşi Pınar Şentürk 10 yıl önce Beykoz'dan satın aldıkları evlerini gözden çıkardı.

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Semih Şentürk ve eşi Pınar Şentürk süper lüks villalarını satış

Villanın satılması için Pınar Şentürk ilan verdi. Evin fotoğraflarını da paylaşan Şentürk 'pazarlık yok' notunu da düştü.

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