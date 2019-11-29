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  3. 29 Kasım 2019 14:27

Şemya Subaşı'dan ''boşanma'' itirafı

Buket Aydın'ın sunduğu Kanal D Ana Haber'e özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Şeyma Subaşı, ''Keşke boşandıktan sonra Instagram'ı kapatsaydım. Paylaştığım pozlar ve videolar ayrılığı hiç takmadığım şeklinde anlaşıldı'' dedi.

Şemya Subaşı'dan ''boşanma'' itirafı

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan Dj Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, özel hayatıyla ilgili Buket Aydın'a önemli açıklamalarda bulundu.

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Şemya Subaşı'dan ''boşanma'' itirafı

"İLK ARAYACAĞIM KİŞİ ACUN'DUR"
Acun'la aralarının çok iyi olduğunu belirten Subaşı, "Acun'la aramız çok iyi olduğu için başıma kötü bir şey geldiğinde yanımda Acun'un olabileceğini biliyorum. İlk arayabileceğim kişinin Acun olduğunu biliyorum" dedi.

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Şemya Subaşı'dan ''boşanma'' itirafı

"KEŞKE INSTAGRAM'I KAPATSAYDIM"
Boşandıktan sonraki en büyük pişmanlığının Instagram hesabını kapatmamak olduğunu vurgulayan Subaşı, "Boşandıktan sonra keşke Instagram'ı bir süre kapatsaydım. Boşandıktan sonra Miami'ye geçtim. O dönem Instagram'da paylaştığım pozlar ve videolar ayrılığı hiç takmadığım şeklinde anlaşıldı. O yanlış bir stratejiydi diyebilirim. Üzerimden bulunan büyük bir ağırlık gitmiş gibi. Kendimi bulduğum bir dönem" şeklinde konuştu.

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Şemya Subaşı'dan ''boşanma'' itirafı

"EVLENMEK GİBİ BİR NİYETİM YOK"
Sevgilisi ile evlilik planlarının olup olmadığına da açıklık getiren Subaşı, "Evlenmek gibi bir niyetim yok. Evlenip ne yapacağım? Evlenince ne değişecek?" ifadelerini kullandı

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