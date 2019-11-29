Şemya Subaşı'dan ''boşanma'' itirafı

"KEŞKE INSTAGRAM'I KAPATSAYDIM"

Boşandıktan sonraki en büyük pişmanlığının Instagram hesabını kapatmamak olduğunu vurgulayan Subaşı, "Boşandıktan sonra keşke Instagram'ı bir süre kapatsaydım. Boşandıktan sonra Miami'ye geçtim. O dönem Instagram'da paylaştığım pozlar ve videolar ayrılığı hiç takmadığım şeklinde anlaşıldı. O yanlış bir stratejiydi diyebilirim. Üzerimden bulunan büyük bir ağırlık gitmiş gibi. Kendimi bulduğum bir dönem" şeklinde konuştu.