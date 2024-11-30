Sen Ağlama İstanbul'un yayın tarihi belli oldu
Başrollerini Aytaç Şaşmaz, İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Burcu Cavrar'ın paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul'un yayımlanma tarihi belli oldu.
Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Sen Ağlama İstanbul", iddialı kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
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Dizi, İstanbul’da geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatıyor.
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Tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu bir genç kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat ile mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat’ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm dengeleri altüst ediyor.
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Sevdiği adamı kurtarmak için çaresizce Büyükbey’den yardım isteyen Şehrazat, bu iyiliğin ağır bir bedeli olacağını bilmeden hayatını değiştiren bir anlaşmaya imza atıyor.
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