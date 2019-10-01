Sen Anlat Karadeniz'de işler rayından çıktı

57. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI Sen Anlat Karadeniz'in 57.yeni bölümünde Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanındadır. Asiye'nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa da gelir. Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Mustafa'ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye sokarlar. 57. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 58. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN