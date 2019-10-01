Sen Anlat Karadeniz'de işler rayından çıktı
Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kaleliler Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye soktu. Ancak Mustafa'ya ders vermek için başlatılan Hülle operasyonunun kontrolden çıkma
Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde, Mustafa'ya ders vermek için başlayan hülle operasyonu kontrolden çıkar. Hülleci damat olarak Aslan'ın seçilmesi Mustafa'yı delirtir. Mustafa, Aslan'ı evire çevire döver. Kaleliler bu sefer de Aslan'ı şikayetinden vazgeçirmek için yollar ararlar.
DNA raporu sonrası kafası karışan Ferhat hıncını istemeden de olsa Hazan'dan alır. Hazan'ın Ferhat'a söylediği bir tek söz Ferhat'ı çılgınca bir şey yapmaya iter. Bu durum ikisi için de sürpriz bir şekilde sonlanır. FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
57. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI Sen Anlat Karadeniz'in 57.yeni bölümünde Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanındadır. Asiye'nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa da gelir. Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Mustafa'ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye sokarlar. 57. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 58. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN