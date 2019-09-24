Sen Anlat Karadeniz’in 57. bölümünde kıskançlık sınavı
Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz 57.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in 56. bölüme Mustafa ve Asiye'nin ayrılığı damga vururken yeni bölümünde Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışır
Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanındadır. Asiye'nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa'da gelir.
Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Mustafa'ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye sokarlar.
Atv ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 56. bölümünde Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerler. Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler.