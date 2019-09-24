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  3. 24 Eylül 2019 13:25

Sen Anlat Karadeniz’in 57. bölümünde kıskançlık sınavı

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz 57.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in 56. bölüme Mustafa ve Asiye'nin ayrılığı damga vururken yeni bölümünde Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışır

Sen Anlat Karadeniz’in 57. bölümünde kıskançlık sınavı

Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanındadır. Asiye'nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa'da gelir.

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Sen Anlat Karadeniz’in 57. bölümünde kıskançlık sınavı

Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Mustafa'ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye sokarlar.

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Sen Anlat Karadeniz’in 57. bölümünde kıskançlık sınavı

Atv ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 56. bölümünde Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerler. Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler.

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Sen Anlat Karadeniz’in 57. bölümünde kıskançlık sınavı

Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Kavga büyür ve Mustafa Asiye'ye "boş ol" der. Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.

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